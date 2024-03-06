Российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024

Международная федерация тенниса допустила россиян до Олимпиады-2024

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации источника, спортсмены примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Отмечается, что белорусы и россияне допущены до Игр в одиночном, а также трех парных разрядах. Отбор на Олимпиаду будет осуществляться согласно рейтингам, которые будут опубликованы 10 июня.

Россияне продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Они принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.