Трамп оценил возможность участия в переговорах с Ираном

Трамп заявил о готовности участвовать в переговорах США с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов участвовать в переговорах между США и Ираном. Его слова приводит ТАСС.

Трамп заявил о готовности участвовать в переговорах США с Ираном и подчеркнул, что Вашингтон не хочет вредить Тегерану. По его мнению, в Иране хотят с ним встретиться.

«Но [в переговоры с Ираном сейчас] вовлечен [спецпосланник американского лидера] Стив [Уиткофф], глубоко вовлечен. И он фантастически работает», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран возобновит переговоры с Вашингтоном после предоставления гарантий американской стороной о ненападении на республику во время переговоров. Аракчи добавил, что переговорный процесс вряд ли возобновится быстро.