Президент США Байден пообещал поставить Украине ЗРК Patriot и обучить ВСУ

Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит CBS News.

«Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону. Именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею Patriot», — сказал он.

Кроме того, политик пообещал обучить Вооруженные силы Украины (ВСУ) безошибочному использованию ЗРК Patriot.

Ранее лидер государства признал, что передача Киеву современного оружия может навредить НАТО в Европе. Он уточнил, что такие поставки могут привести к разрыву НАТО с Европейским союзом.