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07:44, 22 декабря 2022Мир

Байден объяснил риски НАТО при передаче Киеву современного оружия

Президент США Байден заявил о рисках НАТО в Европе при передаче Киеву современного оружия

Передача Киеву современного оружия поставит под риск НАТО в Европе, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит Bloomberg.

«Идея о том, что мы предоставим Украине материалы, которые в корне отличаются от тех, что уже поступают туда, может привести к разрыву НАТО и Европейского Союза, а также всего мира», — объяснил он.

Ранее Вашингтон согласился поставить украинской стороне зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Уточняется, что Госдеп направит один миллиард долларов на военную помощь.

До этого в Белом доме объяснили принцип, в соответствии с которым Украина будет использовать оружие от США. Американские власти отметили, что направленное Киеву вооружение должно использоваться исключительно в целях самозащиты.

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Виктория Кондратьева
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