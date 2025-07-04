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01:00, 4 июля 2025Ценности

Дочь Анджелины Джоли прогулялась по улице в коротких шортах

Дочь Анджелины Джоли Шайло прогулялась по улице в коротких серых шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Terma, SL / Backgrid / Legion-Media.ru

Дочь американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло Джоли прогулялась по улице в откровенном виде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

19-летнюю наследницу артистов запечатлели в красной толстовке, капюшон которой она надела на голову, и коротких серых шортах. Также девушка надела черные кроксы и отказалась от макияжа.

Отмечается, что в подобном образе дочь знаменитостей отправилась на обед с подругой после посещения танцевальной студии.

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