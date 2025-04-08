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16:21, 8 апреля 2025Ценности

Внешность дочери Джоли на новых фото описали фразой «решила принять свою женственность»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Внешность дочери американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло Джоли на новых фото описали фразой «решила принять свою женственность». Материал приводит Daily Mail.

18-летнюю наследницу артистов запечатлели возле танцевальной студии в Лос-Анджелесе, когда она общалась с друзьями. Девушка предстала перед камерами в черной толстовке, мешковатых брюках и кроссовках в тон. В то же время она сделала прическу с двумя косами, надела золотистые серьги-кольца и нанесла макияж в естественных тонах.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Шайло наконец-то решила принять свою женственность», «Оказывается, у нее есть гены красоты. Теперь пусть вылезет из грязных штанов и поработает над стилем», «Красивая девушка», «Возможно, она по-прежнему одевается как мальчик, но ее прическа, макияж и серьги говорят о другом», «У Шайло точно улыбка Анджелины», «Красивая девочка, но определенно больше похожа на своего отца», — заявили юзеры.

В январе сообщалось, что папарацци заметили Брэда Питта в новом имидже спустя месяц после завершения развода с актрисой Анджелиной Джоли.

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