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17:21, 27 января 2025Ценности

Брэда Питта заметили с седой бородой спустя месяц после развода с Анджелиной Джоли

Папарацци заметили актера Брэда Питта с седой бородой спустя месяц после развода
Мария Винар

Фото: Diggzy / Jesal / BACKGRID / Legion-Media

Папарацци заметили американского актера Брэда Питта с новым имиджем спустя месяц после развода с актрисой Анджелиной Джоли. Соответствующие снимки приводит издание People.

На размещенных снимках, которые оказались в распоряжении портала, седой 61-летний актер запечатлен в темно-синем костюме, состоящем из брюк и куртки. На нем голубая рубашка и футболка. При этом его внешний вид дополнили солнцезащитные очки и белая панама с разноцветным абстрактным принтом.

Кроме того, звезда «Бойцовского клуба» продемонстрировал папарацци преображение. Он отрастил усы и бороду.

В ноябре прошлого года врач-косметолог Джонни Беттеридж из Лондона назвал возможные пластические операции Брэда Питта.

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