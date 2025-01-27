Брэда Питта заметили с седой бородой спустя месяц после развода с Анджелиной Джоли

Папарацци заметили актера Брэда Питта с седой бородой спустя месяц после развода

Папарацци заметили американского актера Брэда Питта с новым имиджем спустя месяц после развода с актрисой Анджелиной Джоли. Соответствующие снимки приводит издание People.

На размещенных снимках, которые оказались в распоряжении портала, седой 61-летний актер запечатлен в темно-синем костюме, состоящем из брюк и куртки. На нем голубая рубашка и футболка. При этом его внешний вид дополнили солнцезащитные очки и белая панама с разноцветным абстрактным принтом.

Кроме того, звезда «Бойцовского клуба» продемонстрировал папарацци преображение. Он отрастил усы и бороду.

В ноябре прошлого года врач-косметолог Джонни Беттеридж из Лондона назвал возможные пластические операции Брэда Питта.