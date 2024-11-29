Врач назвал возможные пластические операции Брэда Питта

Косметолог Беттеридж предположил, что актер Брэд Питт сделал блефаропластику

Врач-косметолог Джонни Беттеридж из Лондона назвал возможные пластические операции американского актера Брэда Питта. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

По мнению эксперта, 60-летний актер прибегал к блефаропластике с целью уменьшить признаки старения. При этом он отметил, что Питт сделал операцию с акцентом на нижнее веко.

Кроме того, специалист предположил, что звезда «Бойцовского клуба» сделал липофилинг лица, чтобы придать ему немного объема, а также подтяжку шеи. Вдобавок Беттеридж уточнил, что Питт мог установить виниры. «Изменения в области челюсти и шеи действительно впечатляют, они создают более четкий и структурированный вид», — подытожил медик.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт оголил пресс на съемках фильма «Формула-1», которые состоялись в Лос-Анджелесе.