60-летний Брэд Питт оголил пресс на съемках фильма

Американский актер Брэд Питт оголил пресс на съемках фильма «Формула-1», которые состоялись в Лос-Анджелесе, США. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Сотрудники съемочной площадки запечатлели 60-летнего актера на балконе. Так, Питт предстал перед камерами в белом костюме, под который не стал надевать рубашку. Он распахнул пиджак и продемонстрировал обнаженное тело.

По данным агентства, премьера «Формулы-1», режиссером которой стал Джозеф Косинки, запланирована на июнь 2025 года.

В июле прошлого года звездная визажистка Лаура Кей раскрыла секреты моложавой внешности Брэда Питта. По ее мнению, актер прибегнул к инъекциям ботокса и пилингу, которые помогли придать свежести его коже.