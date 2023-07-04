Раскрыты секреты молодости 59-летнего Брэда Питта

Визажистка Кей: 59-летний Брэд Питт сохраняет молодость за счет ботокса и пилингов

Журналисты Daily Mail раскрыли секреты моложавой внешности американского актера и кинопродюсера Брэда Питта. Материал опубликован на сайте издания.

Папарацци запечатлели 59-летнюю знаменитость на съемках рекламного ролика итальянского бренда бытовой техники De'Longhi. На размещенных кадрах он предстал в классических брюках и рубашке в белых тонах. Его образ дополнили мокасины, золотые часы и солнцезащитные очки. Тогда фанатов восхитил внешний вид Питта на опубликованных снимках.

Звездная визажистка Лаура Кей предположила, что для сохранения молодости Питт прибегнул к инъекциям ботокса и пилингу, которые помогли освежить его кожу. По словам специалистки, скорее всего телезвезда также ввел препарат в шею и линию роста волос, поскольку морщины на данных участках тела, как правило, выдают возраст.

Среди прочего собеседница издания отметила, что актер ухаживает за кожей с помощью увлажняющих кремов, а также косметических средств с защитой от солнца.

В сентябре 2022 года Брэд Питт раскрыл секрет своей привлекательной внешности. «Я умываюсь утром, наношу сыворотку и дневной крем — и выхожу из дома. Вечером я проделываю то же самое, но вместо дневного использую ночной крем — это все. (...) На самом деле Гвинет [Пэлтроу] была человеком, который приучил меня умываться два раза в день», — признался актер.