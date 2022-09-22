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Брэд Питт раскрыл секрет своей привлекательной внешности в 58 лет

Актер Брэд Питт рассказал, что секрет его привлекательности в умывании два раза в день

Фото: David Swanson / Reuters

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт раскрыл секрет своей привлекательной внешности в 58 лет. Интервью с ним публикует британская версия журнала Vogue.

Знаменитость рассказал журналистам о запуске собственного косметического бренда Le Domaine, который будет специализироваться на гендерно-нейтральной косметике. По словам телезвезды, он принял сознательное решение не выступать в роли амбассадора марки, поскольку его уход за лицом предельно прост.

«Я умываюсь утром, наношу серум и дневной крем — и выхожу из дома. Вечером я проделываю то же самое, но вместе дневного использую ночной крем — это все (...) На самом деле, Гвинет [Пэлтроу] была человеком, который приучил меня умываться два раза в день», — признался он.

В марте 90-летняя женщина сообщила, что выглядеть моложе своего возраста ей помогает хорошая наследственность и тренировки в спортзале: растяжка, упражнения с мячом и кардионагрузки. Кроме того, ее дочь отметила, что мать следует простой схеме ухода за кожей, в частности умывается водой с мылом и наносит на лицо увлажняющий лосьон.

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Майя Пономаренко
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