Молодо выглядящая 90-летняя женщина раскрыла секрет своей красоты

Американка Дейлис Барнетт Радтке (Dalyce Barnett Radtke) показала в TikTok свою 90-летнюю мать и удивила пользователей сети. На соответствующий ролик обратили внимание в Daily Star.

Пенсионерка предстала перед камерой в светло-голубых джинсах и красном джемпере, которые подчеркивали ее стройную фигуру. Образ американки дополнили украшения и короткая стрижка.

На размещенных кадрах дочь попросила родственницу раскрыть секрет ее красоты. Пожилая женщина сообщила, что выглядеть моложе своего возраста ей помогает хорошая наследственность и тренировки в спортзале: растяжка, упражнения с мячом и кардионагрузки. Радтке также отметила, что ее мать следует простой схеме ухода за кожей, в частности, умывается водой с мылом и наносит на лицо увлажняющий лосьон.

Публикация с участием героини материала стала вирусной и набрала 2,5 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись делать жительнице США комплименты в комментариях под видео. «Ей правда 90? Боже мой, она самая красивая 90-летняя женщина, которую я когда-либо видела. Я в шоке!», «Ее осанка безупречна», «Она выглядит и ведет себя намного моложе», «Ей 90? Или я неправильно понял», «Выглядит лучше меня в 37», — отмечали они.

Автор поста развеяла сомнения зрителей по поводу возраста ее матери в комментариях, подтвердив, что ей на самом деле 90 лет. В заключение женщина подчеркнула, что ее мать отказалась от курения в 36 лет, а от спиртных напитков — в 65.

В апреле 2021 года Эми Бойд (Amie Boyd) из Новой Зеландии раскрыла, как сохраняет привлекательную внешность вопреки специфике профессии шахтера. Так, женщина регулярно делает множество бьюти-процедур, чтобы восстановить кожу и волосы после рабочей смены. Например, применяет дорогие кремы и пользуется специально подобранными шампунем и кондиционером. Кроме того, принимает витамины и занимается спортом.

