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00:36, 23 декабря 2022Мир

В Германии призвали задуматься над дальнейшими поставками оружия Украине

Глава МИД ФРГ Бербок призвала задуматься над дальнейшими поставками оружия Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pixabay

Германия должна задуматься над сценариями, при которых поставит дополнительное вооружение Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает ТАСС.

«В свете поставки [Соединенными Штатами] системы Patriot мы тоже должны посмотреть, что еще мы можем отправить», — сказала глава МИД.

Украина ранее неоднократно требовала от Германии поставить танки Leopard-2. Однако канцлер Германии Олаф Шольц отказывался это делать, заявляя, что отказ от поставок боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией.

22 декабря президент США Джо Байден заявил о планах отправить украинской стороне зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что российская армия «пощелкает» Patriot.

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Марина Совина
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