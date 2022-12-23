В Германии призвали задуматься над дальнейшими поставками оружия Украине

Глава МИД ФРГ Бербок призвала задуматься над дальнейшими поставками оружия Украине

Германия должна задуматься над сценариями, при которых поставит дополнительное вооружение Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает ТАСС.

«В свете поставки [Соединенными Штатами] системы Patriot мы тоже должны посмотреть, что еще мы можем отправить», — сказала глава МИД.

Украина ранее неоднократно требовала от Германии поставить танки Leopard-2. Однако канцлер Германии Олаф Шольц отказывался это делать, заявляя, что отказ от поставок боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией.

22 декабря президент США Джо Байден заявил о планах отправить украинской стороне зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что российская армия «пощелкает» Patriot.