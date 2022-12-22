Путин пообещал «пощелкать» американские «Патриоты» на Украине

Путин пообещал «пощелкать» поставленные Украине американские ЗРК Patriot

Президент России Владимир Путин отреагировал на поставки Украине американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Патриот»). Трансляцию пресс-конференции главы государства ведет телеканал «Россия».

Российский президент пообещал «пощелкать» американские ЗРК. «Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все», — высказался президент.

Он также назвал системы Patriot устаревшими в сравнении с С-300. По утверждению Путина, Patriot — достаточно старая система, которая «работает не так же, как наша С-300». Он добавил, что у России в любом случае «найдется противоядие» против них.

22 декабря президент США Джо Байден заявил о планах отправить украинской стороне ЗРК Patriot. Он пообещал обучить военнослужащих Украины безошибочному использованию вооружения. Байден подчеркнул, что США планируют продолжить укреплять противовоздушную оборону республики.