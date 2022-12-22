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19:17, 22 декабря 2022Россия

Путин пообещал «пощелкать» американские «Патриоты» на Украине

Путин пообещал «пощелкать» поставленные Украине американские ЗРК Patriot

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин отреагировал на поставки Украине американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Патриот»). Трансляцию пресс-конференции главы государства ведет телеканал «Россия».

Российский президент пообещал «пощелкать» американские ЗРК. «Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все», — высказался президент.

Он также назвал системы Patriot устаревшими в сравнении с С-300. По утверждению Путина, Patriot — достаточно старая система, которая «работает не так же, как наша С-300». Он добавил, что у России в любом случае «найдется противоядие» против них.

22 декабря президент США Джо Байден заявил о планах отправить украинской стороне ЗРК Patriot. Он пообещал обучить военнослужащих Украины безошибочному использованию вооружения. Байден подчеркнул, что США планируют продолжить укреплять противовоздушную оборону республики.

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Варвара Кошечкина
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