Путин назвал системы Patriot устаревшими в сравнении с С-300

Президент Путин назвал американские ЗРК Patriot устаревшими в сравнении с С-300

Президент России Владимир Путин назвал американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США пообещали поставить Украине, устаревшими в сравнении с российскими комплексами С-300. Трансляцию пресс-конференции главы государства ведет телеканал «Россия».

По утверждению Путина, Patriot — достаточно старая система, которая «работает не так же, как наша С-300». Он добавил, что у России в любом случае «найдется противоядие» против них.

Путин усомнился в утверждениях американской стороны, что ЗРК Patriot являются оборонительными и поставляются Украине в этих целях, назвав поставки затягиванием конфликта и добавив, что у России в любом случае «найдется противоядие» против них. Также президент пообещал «пощелкать» Patriot.

Он также заявил, что российские войска на Украине уничтожили и почти всю военную технику советского производства, поставленную странами НАТО.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.

