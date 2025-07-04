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00:34, 4 июля 2025Бывший СССР

Авария на линии электропередач оставила без света несколько районов Абхазии

Из-за аварии на ЛЭП «Очамчыра» несколько районов Абхазии остались без света
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Авария на линии электропередач оставила без света несколько районов Абхазии, об этом сообщили в «Черноморэнерго».

Аварийная ситуация произошла на воздушной линии ЛЭП «Очамчыра». В результате без электроснабжения остались часть Сухума и Сухумского района, Гудаутский и Гагрский районы.

Позднее стало известно, что работы по ликвидации аварии продолжаются, подачу электричества удалось возобновить в Сухуме.

В мае на всей территории Абхазии пропал свет. Причиной тому стал сильный ветер. Для ликвидации последствий стихии были мобилизованы все коммунальные и аварийно-спасательные службы.

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