Авария на линии электропередач оставила без света несколько районов Абхазии

Из-за аварии на ЛЭП «Очамчыра» несколько районов Абхазии остались без света

Авария на линии электропередач оставила без света несколько районов Абхазии, об этом сообщили в «Черноморэнерго».

Аварийная ситуация произошла на воздушной линии ЛЭП «Очамчыра». В результате без электроснабжения остались часть Сухума и Сухумского района, Гудаутский и Гагрский районы.

Позднее стало известно, что работы по ликвидации аварии продолжаются, подачу электричества удалось возобновить в Сухуме.

В мае на всей территории Абхазии пропал свет. Причиной тому стал сильный ветер. Для ликвидации последствий стихии были мобилизованы все коммунальные и аварийно-спасательные службы.