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23:11, 10 мая 2025Бывший СССР

Абхазия осталась без электричества

Вся Абхазия осталась без электричества из-за сильного ветра
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На всей территории Абхазии пропал свет. Причиной тому стал сильный ветер, рассказал ТАСС первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

«Сильные порывы ветра в Сухуме, Гулрыпшском, Гудаутском районах привели к тому, что на всей территории республики нет света. В некоторых местах попадали деревья», — сообщил чиновник, добавив, что с одного дома в Сухуме ветром сорвало крышу.

Для ликвидации последствий стихии были мобилизованы все коммунальные и аварийно-спасательные службы.

Позднее стало известно, что ветер стих, в районы республики поочередно возвращают электричество.

В середине апреля стало известно о масштабном блэкауте в Грузии и Абхазии, произошедшем из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи «Кавкасиони».

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