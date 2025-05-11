Вся Абхазия осталась без электричества из-за сильного ветра

На всей территории Абхазии пропал свет. Причиной тому стал сильный ветер, рассказал ТАСС первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

«Сильные порывы ветра в Сухуме, Гулрыпшском, Гудаутском районах привели к тому, что на всей территории республики нет света. В некоторых местах попадали деревья», — сообщил чиновник, добавив, что с одного дома в Сухуме ветром сорвало крышу.

Для ликвидации последствий стихии были мобилизованы все коммунальные и аварийно-спасательные службы.

Позднее стало известно, что ветер стих, в районы республики поочередно возвращают электричество.

В середине апреля стало известно о масштабном блэкауте в Грузии и Абхазии, произошедшем из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи «Кавкасиони».