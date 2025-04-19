Стала известна причина масштабного блэкаута в Грузии и Абхазии

Shot: Блэкаут в Грузии и Абхазии случился из-за аварии на Ингурской ГЭС

Масштабный блэкаут в Грузии и Абхазии случился из-за серьезной аварии на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

В данный момент на отключение электричества жалуются жители Батуми, Тбилиси, а также таких регионов Грузии, как Аджария, Гурия и Самегрело. Жителям приходится раздавать друг другу мобильный интернет, работающий с перебоями.

Массовое обесточивание коснулось и Абхазии, где довольно редко отключают свет. Жители Грузии, включая экспатов, напротив, привыкли к этому и в такие моменты обычно используют заранее купленные походные газовые плиты.

«Когда живешь тут третий год, не обращаешь внимание на это. Всегда пятилитровки набраны, пауэрбанки заряжены, газовые баллоны и горелки куплены, да даже кофемашина портативная наготове», — рассказал один из перебравшихся в страну россиян.

Ранее в этот же день сообщалось, что жители Абхазии осталась без света.