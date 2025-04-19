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11:25, 19 апреля 2025Бывший СССР

В Абхазии сообщили о блэкауте

Энергосистема Абхазии оказалась обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вся Абхазия лишилась электроэнергии из-за аварии в энергосистеме Грузии. О блэкауте в субботу, 19 апреля, сообщила пресс-служба абхазской компании «Черноморэнерго» в своем Telegram-канале.

Как уточняет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», ключевым источником электроэнергии для республики служит крупнейшая на Кавказе Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС). Ее плотина расположена на подконтрольной Грузии территории, а пункт управления — в Гальском районе Абхазии. Стороны делят электроэнергию в соотношении 60 на 40.

9 апреля в Грузии произошло массовое отключение электричества. Без света остались такие города, как Батуми, Кутаиси, Боржоми, Поти, Каспи и еще десять городов, а также несколько районов Тбилиси. По данным столичной грузинской электрораспределительной компании «Телмико», это произошло из-за крупной аварии.

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