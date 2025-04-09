Названа причина массового отключения света в Грузии

РИА Новости: Свет пропал в Грузии из-за крупной аварии

Причиной массового отключения света в Грузии стала крупная авария. Об этом сообщили РИА Новости в столичной грузинской электрораспределительной компании «Телмико».

В компании отметили, что последствия ЧП устранят в течение ночи. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее сообщалось, что без света остались такие города, как Батуми, Кутаиси, Боржоми, Поти, Каспи и еще десять городов, а также несколько районов Тбилиси. Уточнялось, что подача электричества постепенно восстанавливается, однако свет в домах «моргает».

В феврале этого года в Тбилиси произошло массовое отключение газа из-за повреждения центрального газопровода.