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02:14, 9 апреля 2025Бывший СССР

В Грузии отключилось электричество

В Грузии произошло массовое отключение электричества
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleksandr Klymenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Грузии произошло массовое отключение электричества, света нет на большей части территории страны. Об этом сообщает издание Baza.

Без света остались такие города, как Батуми, Кутаиси, Боржоми, Поти, Каспи и еще десять городов, а также несколько районов Тбилиси. Подача электричества постепенно восстанавливается, однако свет в домах «моргает».

Причины аварии неизвестны, комментариев от властей по этому поводу не было.

До этого больше полусотни многоквартирных домов остались без света во Владивостоке. По данным компании «Владивостокское предприятие электрических сетей», подачу света приостановили около 11:30 по местному времени (4:30 мск) из-за повреждения кабеля в ходе ремонтных работ на бесхозном участке сетей в Первореченском районе.

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