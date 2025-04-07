В российском городе больше полусотни домов остались без света

Во Владивостоке без электричества остались 55 многоквартирных домов

Во Владивостоке без света осталось больше полусотни многоквартирных домов. Такие данные приводит «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) в своем Telegram-канале.

По данным компании, подачу ресурса приостановили около 11:30 по местному времени (полпятого утра по московскому) из-за повреждения кабеля в ходе ремонтных работ на бесхозном участке сетей в Первореченском районе. В результате электроснабжения лишились в 55 жилых домах. Отключения затронули проспект 100-летия Владивостока, а также улицы Волховская, Ильичева, Колесника, Нахимова, Южно-Уральская, Карбышева, Постышева, Фирсова, Уральская, Гамарника, Тухачевского, Шошина и Завойко. Электричество обещают восстановить к 9 часам вечера по местному времени (2 часа дня по Москве).

Ранее в Иркутской области ураган оставил без света больше 100 тысяч домов. На фоне разгула стихии в превентивных целях электроснабжение отключили в 613 населенных пунктах региона. В Красноярском крае, который также оказался в эпицентре непогоды, отключения коснулись почти 60 тысяч жителей.