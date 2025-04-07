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13:05, 7 апреля 2025Экономика

В российском городе больше полусотни домов остались без света

Во Владивостоке без электричества остались 55 многоквартирных домов
Виктория Клабукова
СюжетУраган в Иркутской области

Фото: Elena Chernyshova / Russian Look / Globallookpress.com

Во Владивостоке без света осталось больше полусотни многоквартирных домов. Такие данные приводит «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) в своем Telegram-канале.

По данным компании, подачу ресурса приостановили около 11:30 по местному времени (полпятого утра по московскому) из-за повреждения кабеля в ходе ремонтных работ на бесхозном участке сетей в Первореченском районе. В результате электроснабжения лишились в 55 жилых домах. Отключения затронули проспект 100-летия Владивостока, а также улицы Волховская, Ильичева, Колесника, Нахимова, Южно-Уральская, Карбышева, Постышева, Фирсова, Уральская, Гамарника, Тухачевского, Шошина и Завойко. Электричество обещают восстановить к 9 часам вечера по местному времени (2 часа дня по Москве).

Ранее в Иркутской области ураган оставил без света больше 100 тысяч домов. На фоне разгула стихии в превентивных целях электроснабжение отключили в 613 населенных пунктах региона. В Красноярском крае, который также оказался в эпицентре непогоды, отключения коснулись почти 60 тысяч жителей.

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