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16:50, 5 апреля 2025Экономика

Десятки тысяч человек остались без света из-за урагана в российском регионе

В Красноярском крае из-за урагана без света остались почти 60 тысяч человек
Мария Черкасова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Из-за урагана в Красноярском крае без электричества остались ооло 60 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Минэнерго в Telegram.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 192 бригады в составе 392 человек и 205 единиц техники. Над восстановлением подачи электроэнергии потребителям сейчас работают 155 бригад. Также массовые отключения энергии зафиксированы в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области.

Ранее стало известно, что число пострадавших из-за штормового ветра в Хакасии россиян достигло 11. В Красноярском крае ветер с порывами до 33 метров в секунду сносил кровлю с крыш домов. Ситуацию осложнили лесные пожары, площадь которых увеличивается из-за сильного ветра.

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