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14:57, 5 апреля 2025Экономика

Число пострадавших из-за штормового ветра в российском регионе достигло 11

Число пострадавших из-за ураганного ветра в Хакасии достигло 11
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Число пострадавших из-за штормового ветра в Хакасии россиян достигло 11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава российского региона.

Уточняется, что у обратившихся за помощью граждан травмы различной степени тяжести. Пятеро из них госпитализированы.

Штормовой ветер обрушился на несколько регионов России. Он привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. В Красноярском крае ураган начал сносить крыши с домов.

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