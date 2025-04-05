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09:51, 5 апреля 2025Экономика

Мужчину завалило обломками павильона из-за штормового ветра в российском регионе

В Красноярске мужчину завалило обломками рухнувшего из-за ветра павильона
Мария Черкасова
СюжетПожары в России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мужчину завалило обломками рухнувшего из-за ураганного ветра павильона в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения МВД в Telegram.

Здание рухнуло в Железнодорожном районе города, на улице Северо-Енисейская. Мужчина оказался под завалами, его доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Штормовой ветер обрушился на несколько регионов России. Он привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. В Красноярском крае ураган начал сносить крыши с домов.

Ветер способствовал распространению ландшафтных пожаров. В настоящее время в Красноярском крае МЧС России ликвидирует более 20 возгораний.

Ранее сообщалось, что часть Новосибирска и шесть районов области остались без света из-за урагана. Больше всего пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы.

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