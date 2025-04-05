Жители нескольких сибирских районов остались без света из-за урагана

Mash: Новосибирск и шесть районов области остались без света из-за урагана

Часть Новосибирска и шесть районов области остались без света из-за урагана, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По его данным, больше всего пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы.

Кроме того, в компании «Россети Сибирь» ввели особый режим работы в Кузбассе, на Алтае и в Хакасии в связи с отключениями электроэнергии. «На территориях Алтайского края и Кемеровской области шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях», — говорится в сообщении.

От ветра пострадали электросетевые объекты в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах, а также в Новокузнецке и Новокузнецком районе.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что конец недели вернет москвичей в март. В субботу, 5-го числа, Московский регион пересечет холодный атмосферный фронт. Столбики термометров опустятся почти на 10 градусов.