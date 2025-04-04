Конец недели вернет москвичей в март

Синоптик Леус: 6 апреля в Москве похолодает на 4-5 градусов ниже нормы

Конец недели вернет Москву из майского тепла в март. Об этом в своем Telegram-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 4 апреля, по данным синоптика, погода все еще будет солнечной и сухой, а температура будет соответствовать началу мая: ожидается до плюс 14-16 градусов в Москве и плюс 13-18 по области. Однако метеозависимым придется трудно: атмосферное давление в последний рабочий день начнет резко падать, понизившись за сутки на 10 миллиметров ртутного столба, до 739 миллиметров. После полудня ветер усилится, порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

В субботу, 5-го числа, Московский регион пересечет холодный атмосферный фронт. Столбики термометров опустятся почти на 10 градусов. Ночью в столице воздух остынет до нуля, кое-где ожидаются слабые заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, прогнозируются кратковременные дожди, местами мокрый снег.

В воскресенье в Москве похолодает еще больше. Ночью температура составит минус 1-3 градуса, днем — от нуля до плюс 2. Данные показатели ниже климатической нормы на 4-5 градусов и соответствуют началу третьей декады марта. Вернувшийся в столицу снег, вероятно, образует покров. Леус предупреждает о гололедице. Волна холода захватит и начало следующей недели, когда температура останется ниже нормы на 3-5 градусов. Снегопады также продолжатся.

Как ранее заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, снег не покинет Москву вплоть до середины апреля. Аналогичный прогноз дает и главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.