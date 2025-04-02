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16:24, 2 апреля 2025Экономика

Москвичам назвали срок завершения периода снегопадов в апреле

Синоптик Шувалов: Снегопады задержатся в Москве до середины апреля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Снегопады и минусовые температуры, которые обрушатся на столицу к концу текущей недели, задержатся до середины апреля. Срок завершения неблагоприятной погоды жителям Москвы назвал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с телеканалом «360».

«Зима затянется по крайней мере до середины апреля, 15-го числа. Наиболее вероятный прогноз — выпадение снега и снижение температуры до нуля — плюс трех градусов. Это начнется с конца недели», — поделился информацией синоптик. Он рассказал, что вплоть до пятницы, 4 апреля, в городе будет стоять теплая погода, столбики термометров покажут до плюс 15 градусов. Однако в субботу, 5 апреля, ожидается похолодание до плюс пяти-семи градусов, которое усилится в воскресенье, 6 апреля.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что март 2025-го в Москве стал вторым в списке самых теплых за всю историю наблюдений.

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