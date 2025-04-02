Март в Москве оказался одним из самых теплых в истории

Синоптик Вильфанд: Март 2025 года в Москве стал вторым в списке самых теплых

Март 2025 года в Москве стал вторым в списке самых теплых в истории. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, средняя месячная температура в минувшем месяце находилась на уровне плюс 4,2 градуса. Объем осадков при этом не превысил норму, отмечалось 94 процента.

Специалист отметил, что самым теплым в истории оказался март 2020-го с показателем плюс 4,4 градуса. Замкнул тройку март 2007 года, когда средняя температура составила плюс 3,7 градуса.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о значительном похолодании в Москве в конце апреля на фоне арктического вторжения. Эксперт уточнил, что месяц в целом будет скупым на тепло, а осадков, наоборот, будет много.