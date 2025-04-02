Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:34, 2 апреля 2025Экономика

Март в Москве оказался одним из самых теплых в истории

Синоптик Вильфанд: Март 2025 года в Москве стал вторым в списке самых теплых
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Март 2025 года в Москве стал вторым в списке самых теплых в истории. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, средняя месячная температура в минувшем месяце находилась на уровне плюс 4,2 градуса. Объем осадков при этом не превысил норму, отмечалось 94 процента.

Специалист отметил, что самым теплым в истории оказался март 2020-го с показателем плюс 4,4 градуса. Замкнул тройку март 2007 года, когда средняя температура составила плюс 3,7 градуса.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о значительном похолодании в Москве в конце апреля на фоне арктического вторжения. Эксперт уточнил, что месяц в целом будет скупым на тепло, а осадков, наоборот, будет много.

    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии заявил, что минимум два мировых лидера тайно общались с Путиным. Кто это мог быть?

    Глава РФС оценил шансы других футболистов побить рекорд Дзюбы по голам за сборную

    Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике под душем

    Россияне назвали самую частую причину расставания

    Правила въезда россиян в Таиланд изменятся в 2025 году

    Двух россиянок задержали за фиктивное трудоустройство более 230 мигрантов

    Зеленский рассказал о теме НАТО в соглашении о полезных ископаемых

    Раскрыты масштабы тестирования детей мигрантов на знание русского языка

    В России указали на лицемерие сторонников жесткой миграционной политики

    ФСБ вычислила готовившего вооруженное нападение на образовательное учреждение россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше