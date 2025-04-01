Москвичей предупредили об «арктическом вторжении» в апреле

Москвичей предупредили об арктическом вторжении накануне 1 мая

В Москве в конце апреля ожидается заметное похолодание на фоне арктического вторжения, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

По словам эксперта, апрель будет скупым на тепло и щедрым на осадки. «Среднемесячная температура воздуха если и превысит положенную норму, то в целом не более чем на 1-2 градуса», — подчеркнул синоптик.

Он добавил, что начало апреля выдастся прохладным, с возможными заморозками ночью. Днем столбики термометров покажут 10-15 градусов тепла, а в отдельные дни — до плюс 20 градусов. «Однако под занавес, накануне Первомая, есть вероятность очередного арктического вторжения», — предупредил Тишковец.

Ранее стало известно, что в апреле в Москву и область вернутся отрицательные температуры.