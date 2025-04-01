Москвичам предсказали минусовые температуры

Синоптик Позднякова: В Москве похолодает до отрицательных температур

В апреле в Москву и область вернутся отрицательные температуры, однако говорить о возобновлении зимней погоды не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В столичном регионе ожидается как минимум одна волна холода, которая, возможно, останется единственной. Она начнется в выходные, 5 и 6 апреля. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до отметки ниже нуля, предупредила синоптик. Ночью температура упадет ниже климатической нормы для этого времени года. Дневная температура при этом будет положительной. Такая погода продлится до середины следующей недели. В этот период не исключены осадки в виде дождя и мокрого снега.

Синоптик также предупредила, что в первой половине апреля погода в столице будет без экстремально теплых дней. Ниже климатической нормы температура воздуха будет опускаться с 5 по 10 апреля. Тепло вернется в столицу во второй половине апреля. Однако говорить о том, когда в городе начнут интенсивно цвести растения, еще рано. «Хорошо, если это случится в мае», — резюмировала она.

На текущей неделе снега не ожидается. В ночные часы обойдется без существенных осадков, а днем местами будет небольшой дождь. Наиболее ненастная погода ожидается во вторник, 1 апреля, после 15 часов дня, а также предстоящей ночью на среду, 2 апреля. В это время пройдут наиболее интенсивные дожди. Днем 2 апреля они уже пойдут на убыль. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, во вторник и среду, 1 и 2 апреля, в столице может выпасть до 15-18 миллиметров дождя. Дождь будет вызван циклоном с юга, который перемещается в центр Европейской России.