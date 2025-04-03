Жителей Подмосковья предупредили о минусовой температуре в апреле

Синоптик Позднякова: В Подмосковье 5-6 апреля температура опустится ниже нуля

На столичный регион надвигается волна холода. О капризах погоды «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ухудшаться погода начнет в первые выходные апреля, 5-6 апреля. В ночь на субботу, по прогнозам синоптика, столбики термометров в Москве приблизятся к нулевой отметке. В Подмосковье температура опустится еще ниже — по области ожидается до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется не больше чем до 7-9 градусов тепла, вероятен небольшой дождь.

В ночь на воскресенье заморозки усилятся. В Москве, как сообщает Позднякова, похолодает до минус 2, в регионе — до минус 3 градусов. Отрицательные значения сохранятся и в утренние часы. Мегаполис припорошит снегом, и растает он небыстро. Днем температура не поднимется выше 2-4 градусов тепла.

Атмосферное давление под конец недели пойдет на спад, но будет меняться незначительно. В субботу оно составит 740 миллиметров ртутного столба, в воскресенье — 745 миллиметров. Погода не наладится и в понедельник, 7 апреля. Милости от нее стоит ждать только во второй половине месяца, предупреждает метеоролог.

Аналогичный срок называет и руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его данным, снегопады в Москве завершатся к середине апреля, с этого момент температура основательно поднимется выше нуля.