Ураганный ветер начал сносить крыши в российском регионе и попал на видео

В Красноярском крае ветер начал срывать кровлю крыш домов и попал на видео

Ураганный ветер начал срывать кровлю с крыш домов в Красноярском крае. Видео публикует Telegram-канал Ura.ru.

На опубликованных кадрах видно, что порыв ветра срывает кровлю с многоэтажных домов. В МЧС предупредили, что порывы могут достигать 33 метров в секунду.

Крышу также полностью сорвало со здания общежития Сибирского федерального университета (СФУ). Шифер рухнул на автомобили. Сильный ветер обесточил часть Октябрьского района. На улице Академика Киренского не работают светофоры.

Ситуацию осложняют лесные пожары, площадь которых увеличивается из-за сильного ветра. Произошли массовые отключения электричества в Хакасии, шести районах Кемеровского края, в пяти районах Алтайского края и трех районах Новосибирской области. «Россети Сибирь» ввела особый режим работы в Кузбассе, на Алтае и в Хакасии.

Ранее сообщалось, что мужчину завалило обломками рухнувшего из-за ураганного ветра павильона в Красноярске. Его доставили в больницу.

