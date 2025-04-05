Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:06, 5 апреля 2025Экономика

Ураганный ветер начал сносить крыши в российском регионе и попал на видео

В Красноярском крае ветер начал срывать кровлю крыш домов и попал на видео
Мария Черкасова
СюжетЛесные пожары:

Ураганный ветер начал срывать кровлю с крыш домов в Красноярском крае. Видео публикует Telegram-канал Ura.ru.

На опубликованных кадрах видно, что порыв ветра срывает кровлю с многоэтажных домов. В МЧС предупредили, что порывы могут достигать 33 метров в секунду.

Крышу также полностью сорвало со здания общежития Сибирского федерального университета (СФУ). Шифер рухнул на автомобили. Сильный ветер обесточил часть Октябрьского района. На улице Академика Киренского не работают светофоры.

Ситуацию осложняют лесные пожары, площадь которых увеличивается из-за сильного ветра. Произошли массовые отключения электричества в Хакасии, шести районах Кемеровского края, в пяти районах Алтайского края и трех районах Новосибирской области. «Россети Сибирь» ввела особый режим работы в Кузбассе, на Алтае и в Хакасии.

Ранее сообщалось, что мужчину завалило обломками рухнувшего из-за ураганного ветра павильона в Красноярске. Его доставили в больницу.

    Обсудить
    Последние новости

    Александр Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки. Россиянину понадобилось на один матч меньше, чем канадцу

    Беспилотник ВСУ в небе над Мордовией сняли на видео

    Уничтоженных при попытке пересечь Днепр украинских диверсантов сняли на видео

    Ураганный ветер начал сносить крыши в российском регионе и попал на видео

    Стубб заявил об отклонении от курса дискуссии об отправке солдат на Украину

    Мужчину завалило обломками павильона из-за штормового ветра в российском регионе

    «Битцевский маньяк» решил признаться еще в 11 убийствах

    Шестерых человек вывезли из приграничного села в Курской области

    Москвичей предупредили о мокром снеге

    Российские военные сообщили об упорных боях в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше