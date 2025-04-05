В российском регионе из-за урагана остались без света более ста тысяч домов

В Иркутской области из-за урагана обесточены более ста тысяч домов

В Иркутской области из-за ураганного ветра оказались обесточены более ста тысяч домов. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

Уточняется, что 101306 домов в 613 населенных пунктах были превентивно отключены от электроснабжения. По прогнозам, ветер в области не утихнет до утра 6 апреля. Пострадавших от разгула стихии нет.

Помимо Иркутской области, 5 апреля непогода с сильными порывами ветра захлестнула Кузбасс, Хакасию, Красноярский и Алтайский края, а также Новосибирскую область. Ураган срывал кровлю с крыш домов.

Ранее в Минэнерго сообщили, что из-за урагана в Красноярском крае без электричества остались 59 895 человек — там порывы ветра достигали 33 метров в секунду.