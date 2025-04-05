Водитель снял на камеру разрушение домов ветром в российском регионе

В Сибири разрушение домов ветром попало на видео

Непогода с сильными порывами ветра захлестнула Кузбасс, Хакасию, Красноярский и Алтайский края, а также Новосибирскую область. На кадры, снятые водителем автомобиля, попала разбушевавшаяся стихия — видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах ветер превратил дорогу в запыленную пустыню, видимость оказалась сильно снижена. Из окна машины видно, как летит сорванная порывом ветра кровля, падая на асфальт.

Ранее в Минэнерго сообщили, что из-за урагана в Красноярском крае без электричества остались 59 895 человек — там порывы ветра достигали 33 метра в секунду. В Хакасии из-за непогоды пострадали 11 человек, пятеро из них были доставлены в больницу.