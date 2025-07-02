В Кремле высказались о возможности разговора Путина и Алиева

Песков: У Путина в планах нет телефонного разговора с Алиевым

В планах президента России Владимира Путина нет телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящий момент нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Россия будет защищать задержанных в Азербайджане россиян, используя для этого все доступные средства. По его словам, в Кремле видели кадры с задержанными в Баку россиянами, на лицах которых были следы побоев.

Обострение в отношениях Москвы и Баку началось после рейдов полиции, проведенных в Екатеринбурге против членов этнической преступной группы. Задержанных подозревают в причастности к преступлениям, совершенным более десяти лет назад.