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14:28, 2 июля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о возможности разговора Путина и Алиева

Песков: У Путина в планах нет телефонного разговора с Алиевым
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В планах президента России Владимира Путина нет телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящий момент нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Россия будет защищать задержанных в Азербайджане россиян, используя для этого все доступные средства. По его словам, в Кремле видели кадры с задержанными в Баку россиянами, на лицах которых были следы побоев.

Обострение в отношениях Москвы и Баку началось после рейдов полиции, проведенных в Екатеринбурге против членов этнической преступной группы. Задержанных подозревают в причастности к преступлениям, совершенным более десяти лет назад.

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