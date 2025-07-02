В Кремле пообещали защищать задержанных в Азербайджане россиян

Песков: РФ будет всеми средствами защищать задержанных в Азербайджане россиян

РФ будет защищать задержанных в Азербайджане россиян, используя для этого все доступные средства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам, будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что в Кремле видели кадры с задержанными и «обратили внимание на все детали».

Ранее стало известно, что задержанные в Азербайджане по подозрению в наркоторговле россияне явились в зал суда со следами побоев. На их лицах заметили ссадины и крупные гематомы.