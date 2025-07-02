Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:56, 2 июля 2025Бывший СССР

В Кремле пообещали защищать задержанных в Азербайджане россиян

Песков: РФ будет всеми средствами защищать задержанных в Азербайджане россиян
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

РФ будет защищать задержанных в Азербайджане россиян, используя для этого все доступные средства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам, будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что в Кремле видели кадры с задержанными и «обратили внимание на все детали».

Ранее стало известно, что задержанные в Азербайджане по подозрению в наркоторговле россияне явились в зал суда со следами побоев. На их лицах заметили ссадины и крупные гематомы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейцам нужна Россия». Макрон позвонил Путину впервые с 2022 года и проговорил с ним два часа. Что значит их разговор?

    Боец СВО нашел подорвавшегося на мине сына и на руках вынес его с поля боя под огнем ВСУ

    Построенный Россией для Индии фрегат оценили

    Минпромторг назвал сроки появления списка машин для работы в такси

    В Кремле объяснили ответ Путина на звонок Макрона

    Четверо мужчин не смогли спасти человека после прыжка с трамплина в озеро

    Стала известна реакция украинских чиновников на приостановку поддержки со стороны США

    Раскрыты подробности остановки военных поставок США на Украину

    Украину заподозрили в подрывах нефтетанкеров

    Победитель «Битвы экстрасенсов» попал в больницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости