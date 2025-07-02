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14:25, 2 июля 2025Бывший СССР

В МИД России обратились к Азербайджану

Москва призвала Баку вернуться к уровню стратегического сотрудничества
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москва обращается к Баку с призывом вернуть диалог между странами к уровню стратегического сотрудничества. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества», — обратилась она к азербайджанской стороне.

Захарова призвала Азербайджан решать все возникающие вопросы в отношениях между странами по дипломатическим каналам и в духе партнерства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о роли Украины в конфликте Москвы и Баку. По его словам, власти Украины намеренно искажают информацию о следственных действиях российской стороны в том числе в отношении граждан Азербайджана.

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