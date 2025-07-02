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12:46, 2 июля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о роли Украины в конфликте между Москвой и Баку

Кремль обвинил Киев в попытках вызвать разлад между РФ и Азербайджаном
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Украина будет способствовать разжиганию конфликта между Москвой и Баку. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий — это очень легко спрогнозировать», — высказался он.

По его словам, власти Украины намеренно искажают информацию о следственных действиях российской стороны в том числе в отношении граждан Азербайджана. Песков подчеркнул, что это необходимо Киеву для разжигания конфликта и усиления напряженности между Москвой и Баку.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за поддержку на фоне конфликта с Россией. Лидеры договорились о скором проведении в Баку заседания Межправительственной комиссии.

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