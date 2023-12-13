Зеленский захотел получить больше ЗРК Patriot

Зеленский заявил, что необходимо больше ЗРК Patriot для защиты ключевых городов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для защиты ключевых городов. Его слова приводит издание Politico.

«Он отметил, что хотел бы еще "дюжину" [ЗРК Patriot] для защиты ключевых городов, таких как Херсон и Одесса», — пишет СМИ.

Зеленский уточнил, что все ЗРК Patriot разместили вокруг Киева. При этом он также не стал уточнять точное количество техники. Однако, говоря о числе, политик использовал слово «горстка».

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, куда войдут ракеты для ЗРК Patriot. Он также заверил, что его страна будет поддерживать Киев столько, сколько понадобится.