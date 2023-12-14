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20:20, 14 декабря 2023Мир

Германия отправила Украине обещанную систему Patriot

Германия отправила Украине обещанную вторую систему ПВО Patriot и ракеты к ней

Фото: Murad Sezer / Reuters

Германия отправила Украине обещанную ранее вторую систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты к ней. Об этом заявили в Минобороны ФРГ, сообщает ТАСС.

В немецком оборонном ведомстве отметили, что Берлин за последнюю неделю также поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) 9 вездеходов Bandvagn 206, 7 грузовиков Zetros, а также около 50 тысяч патронов.

Таким образом, общий объем гуманитарной, финансовой и военной помощи Киеву с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине превысил 25 миллиардов евро.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что угроза ослабления помощи Украине со стороны Запада остается реальной. Он добавил, что Германия выступает за продолжение оказания помощи Украине, в том числе в рамках европейского фонда мира.

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      Семен Александров
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