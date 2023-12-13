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16:34, 13 декабря 2023Мир

Шольц заявил об угрозе для военной помощи Украине

Шольц: угроза ослабления помощи Украине со стороны Запада остается реальной

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Угроза ослабления помощи Украине со стороны Запада остается реальной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению канцлера, Россия рассчитывает на уменьшение военной помощи Украине со стороны Запада.

«К сожалению, нельзя игнорировать опасность того, что этот расчет оправдается», — заявил он.

Шольц добавил, что Германия выступает за продолжение оказания помощи Украине, в том числе в рамках европейского фонда мира. По его словам, это является приоритетом для страны из-за вопросов безопасности в Европе.

Ранее канцлер ФРГ сообщил, что в бюджет страны на 2024 год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине. По итогам консультаций было принято решение сохранить объем выделяемых средств, несмотря на риск дефицита бюджета.

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      Юрий Леонов
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