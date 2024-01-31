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17:37, 31 января 2024Бывший СССР

Зеленский преувеличил число возвращенных на Украину пленных

Зеленский заявил, что на Украину вернулось 207 военнопленных

Фото: Keystone / Alessandro Della Valle / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский преувеличил число возвращенных в страну военнопленных. О возвращении 207 украинцев он написал в своем Telegram-канале.

31 января в Минобороны России сообщили, что между Москвой и Киевом состоялся обмен пленными военнослужащими по формуле 195 на 195. Отмечается, что российским военным в украинском плену грозила опасность и по возвращении их отправят в медучреждения.

«Сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. 180 рядовых и сержантов. 27 офицеров. Почти половина — защитники Мариуполя», — сказано в публикации Зеленского. Такие же данные опубликовало Министерство реинтеграции Украины в Telegram. Как уточнили в ведомстве, это 50-й обмен пленными.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также написал в Telegram о возвращении украинских военных. Он назвал этот обмен пленными обширным.

Ранее Минобороны России проинформировало, что при возвращении российских пленных 31 января посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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