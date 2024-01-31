ОАЭ выступили посредниками в обмене пленными между Россией и Украиной

МО РФ: при возвращении российских пленных посредническое участие оказали ОАЭ

При возвращении российских пленных в результате обмена с Украиной посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Об этом заявили в Минобороны России, сообщает ТАСС.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в заявлении оборонного ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что состоялся обмен пленными военнослужащими произошел между Москвой и Киевом по формуле 195 на 195. Отмечается, что российским военным в украинском плену грозила опасность и по возвращении их отправят в медучреждения.