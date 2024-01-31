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16:35, 31 января 2024Мир

ОАЭ выступили посредниками в обмене пленными между Россией и Украиной

МО РФ: при возвращении российских пленных посредническое участие оказали ОАЭ
СюжетМинобороны:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

При возвращении российских пленных в результате обмена с Украиной посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Об этом заявили в Минобороны России, сообщает ТАСС.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в заявлении оборонного ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что состоялся обмен пленными военнослужащими произошел между Москвой и Киевом по формуле 195 на 195. Отмечается, что российским военным в украинском плену грозила опасность и по возвращении их отправят в медучреждения.

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      Семен Александров
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