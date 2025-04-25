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10:55, 25 апреля 2025Бывший СССР

Украина впервые подтвердила наличие военнопленных на борту сбитого под Белгородом Ил-76

Украина подтвердила наличие военнопленных на борту сбитого под Белгородом Ил-76
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: СК РФ / РИА Новости

Украина фактически подтвердила, что на борту сбитого в 2024 году в Белгородской области самолета Ил-76 были украинские пленные. Об этом заявил замглавы МВД республики Леонид Тимченко в интервью изданию «Цензор».

«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Остаток из этого самолета вернули более 500», — сказал он.

Ранее власти Украины не ответили на вопросы родных погибших при крушении Ил-76. По словам женщины, чей отец предположительно находился в самолете среди военнопленных, семьи пострадавших понимают, что самолет был сбит Украиной, но не обладают никакими официальными данными.

До этого Украина подтвердила прибытие в страну останков тел военнопленных, погибших при крушении Ил-76. Эксперты начали расследовать, действительно ли переданные тела принадлежат бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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