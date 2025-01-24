Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:48, 24 января 2025Бывший СССР

Власти Украины не ответили на вопросы родных погибших при крушении Ил-76

NYT: Киев не ответил на вопросы родных о крушении Ил-76
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: СК РФ / РИА Новости

Власти Украины не ответили на вопросы родных военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе 2024 года. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Они собрали нас и объяснили ситуацию, но не ответили ни на какие вопросы», — передает издание слова одной из женщин, чей отец предположительно находился в самолете среди военнопленных.

По ее словам, семьи пострадавших понимают, что самолет был сбит Украиной, но не обладают никакими официальными данными.

В декабре прошлого года Украина подтвердила прибытие в страну останков тел военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. Уточняется, что эксперты устанавливают, действительно ли переданные тела принадлежат бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала членов банды, похищавших российских военных. Как жертв шантажировали несовершеннолетними девушками?

      В Армении допустили вывод российских пограничников из страны при участии США

      Одна из лучших шахматисток России сменила гражданство

      В Госдуме назвали причину массовых ударов ВСУ по России

      В России высказались о последствиях решения Украины призывать в ВСУ с 18 лет

      Адвокат Муцениеце высказалась о сумме алиментов от Прилучного

      Членам избирательной комиссии Белоруссии стали поступать угрозы

      Россиянам посоветовали есть меньше красного мяса

      Китай вернул себе оборудование попавшего под санкции российского проекта

      Названы районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше