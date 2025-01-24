Власти Украины не ответили на вопросы родных погибших при крушении Ил-76

NYT: Киев не ответил на вопросы родных о крушении Ил-76

Власти Украины не ответили на вопросы родных военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе 2024 года. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Они собрали нас и объяснили ситуацию, но не ответили ни на какие вопросы», — передает издание слова одной из женщин, чей отец предположительно находился в самолете среди военнопленных.

По ее словам, семьи пострадавших понимают, что самолет был сбит Украиной, но не обладают никакими официальными данными.

В декабре прошлого года Украина подтвердила прибытие в страну останков тел военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. Уточняется, что эксперты устанавливают, действительно ли переданные тела принадлежат бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ).