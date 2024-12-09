Украина подтвердила прибытие тел погибших при крушении Ил-76

Украинские власти подтвердили прибытие тел погибших при крушении Ил-76

Украина подтвердила прибытие в страну останков тел военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. Об этом сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными в Telegram.

«Во время последних репатриационных мероприятий на Украину (...) переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что эксперты устанавливают, действительно ли переданные тела принадлежат бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В координационном штабе добавили, что отслеживают ситуацию.