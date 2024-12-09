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16:43, 9 декабря 2024Бывший СССР

Украина подтвердила прибытие тел погибших при крушении Ил-76

Украинские власти подтвердили прибытие тел погибших при крушении Ил-76
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: СК РФ / РИА Новости

Украина подтвердила прибытие в страну останков тел военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. Об этом сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными в Telegram.

«Во время последних репатриационных мероприятий на Украину (...) переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что эксперты устанавливают, действительно ли переданные тела принадлежат бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В координационном штабе добавили, что отслеживают ситуацию.

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