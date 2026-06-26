Российские войска полуторатонными бомбами ударили по тепловой электростанции в ДНР

Минобороны: ВС России тремя ФАБ-1500 ударили по Славянской ТЭС

Вооруженные силы (ВС) России тремя полуторатонными бомбами ударили по Славянской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Разведывательными подразделениями ВС РФ на территории Славянской ТЭС в районе города Николаевка в ДНР были выявлены пункты временной дислокации подразделений 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Воздушно-космические силы (ВКС) России тремя авиабомбами ФАБ-1500 нанесли удар по скоплению противника на территории ТЭС. Объективный контроль зафиксировал прямые попадания по целям, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины 26 июня за пять часов выпустили в сторону России 61 беспилотный летательный аппарат. По данным министерства, атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Липецкая, Тульская области, а также Крым и Московский регион.