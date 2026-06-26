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14:38, 26 июня 2026Россия

Раскрыто число выпущенных по России за пять часов украинских БПЛА

Минобороны: Системы ПВО с 9:00 до 14:00 сбили 61 украинский беспилотник
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за пять часов выпустили в сторону России 61 беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что системы противовоздушной обороны (ПВО) работали с 9:00 до 14:00 по московскому времени.

По данным оборонного ведомства, атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Липецкая, Тульская области, а также Крым и Московский регион. Помимо того, БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно о рекордной атаке украинских войск на Россию. Так, в ночь на 26 июня системы противовоздушной обороны сбили над регионами страны более 600 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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