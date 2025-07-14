В России оценили инструкцию для американских танкистов по борьбе с дронами

В России назвали ерундой инструкцию армии США по борьбе танкистов с дронами

В России оценили появившуюся в американской армии инструкцию для танкистов по борьбе с дронами. Об этом пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В руководстве под номером 17-PLT-D9516 указано, что должны делать бойцы танкового взвода армии США в случае обнаружения вражеского беспилотника. Командир отряда должен высунуться из люка своего танка и руками показать товарищам опасное направление. Затем входящие в взвод четыре танка должны съехать с дороги и выстроиться «елочкой» и открыть огонь по дрону из пулеметов и 120-миллиметровых пушек, применяя шрапнельные боеприпасы M1028.

«Это просто нерабочая ерунда», — указал автор канала. Он пояснил, что от обнаружения дрона до его попадания проходят секунды, за которые невозможно осуществить вышеперечисленные действия. Кроме того, американские аналитики не учли вероятность минирования территории вокруг дорог, когда съезд с колеи приведет к обездвиживанию танков.

Стрельбу же из орудий по БПЛА и вовсе сравнили со стрельбой из пушки по воробьям. «Попытки отстрела дронов картечью в упор возможно и смотрятся привлекательно из высоких кабинетов, но опять же на практике из-за малого размера дронов и их возможности заходить на цель с любой полусферы такая тактика не более чем фантазия», — указано в сообщении.

Канал резюмирует, что разработанные американским командованием рекомендации могут сработать лишь при появлении одиночного дрона, обнаруженного заранее и издалека. Однако при массированном налете на пересеченной местности с минными полями они полностью бесполезны.